В октябре ВСУ поставили рекорд по числу дезертиров

В октябре 2025 года из ВСУ дезертировали рекордные 21 185 человек. Впервые эта цифра превысила 20 тысяч.

Экс-депутат Рады Игорь Луценко говорит, что такие масштабы дезертирства угрожают самому существованию Украины. Ведь за последний год из армии Зеленского сбежало в два раза больше солдат, чем за первые 2,5 года. Это официальные цифры. С начала СВО дезертировали 306 тыс. человек, в том числе в 2025 году 183 тыс.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что дезертируют в основном солдаты, а не из тыла. И это минус четыре бригады в полном составе, которых ВСУ и так не хватает.

Западные СМИ также пишут, что главной проблемой Киева стала нехватка личного состава и отсутствие мотивации, что не позволяет долго удерживать позиции даже на укрепленных рубежах. Поэтому ВС РФ все чаще совершают прорывы. Подоляка сообщает, что в Запорожской области наши военные накануне совершили невероятный прорыв всего за один день. Видимо, у противника просто не хватает людей.

В октябре ВС РФ освободили около 600 квадратных километров территории.

