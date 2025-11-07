Ozon может выплатить первые в своей истории дивиденды

Ozon может выплатить первые в своей истории дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года. Совет директоров компании рекомендовал выплату в размере 143,55 руб. на акцию, передают "Ведомости". Общее собрание акционеров назначено на 10 декабря.

В сентябре Мосбиржа приостанавливала торги расписками Ozon. Компания перерегистрировалась во внутреннем офшоре в Калининградской области. 11 ноября торговля ценными бумагами маркетплейса должна возобновиться.

Компания сообщила, что во втором квартале 2025 года получила прибыль в 359 млн руб.