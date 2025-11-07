Калужские депутаты приняли решение о выделении на ремонт школ и детсадов 20 млн рублей

Решение об этом приняли депутаты Думы городского округа города Калуги на заседании рабочей группы.

«В 2015 году было решено концентрировать средства, распределяемые по предложениям депутатов, избранных по спискам политических партий, на ремонт образовательных учреждений. Уже 10 лет на эти цели ежегодно выделяется по 20 миллионов рублей. Члены депутатской комиссии контролируют ход ремонтных работ, выезжают на объекты вместе с подрядчиками и специалистами управления капстроительства. Управлением образования подготовлен перечень школ и детсадов, нуждающихся в ремонте в приоритетном порядке», – сообщил коллегам председатель Думы Юрий Моисеев.

Планируется провести работы по ремонту кровли и фасада школы № 13 и кровли детского сада «Родничок». В детском саду «Золушка» будет проведён ремонт коммуникаций и заменены оконные блоки.