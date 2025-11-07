Песков: Продажа активов "Лукойла" и украинское урегулирование не связаны

В Кремле заявили, что тема продажи активов компании "Лукойл" и украинского урегулирования не связаны друг с другом.

"Это совершенно разные измерения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что интересы "Лукойла" с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены, нарушения в этой области вредят общему режиму торговли в мире.

Как стало известно, швейцарская компания Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла". Минфин США ранее заявил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не закончатся военные действия.