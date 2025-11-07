Первый адаптированный автомобиль в рамках поддержки передал астраханцу-ветерану СВО губернатор Игорь Бабушкин

"Астраханец Радмир Жалмуханов в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации получил тяжелое минно-взрывное ранение, потерял обе ноги, но духом не пал. Боец награжден медалью «За Отвагу». Сейчас он активно восстанавливается, получает высшее образование и планирует открыть свое дело. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» сопровождает его на всем пути. Помогли ветерану пройти реабилитацию, протезирование и переобучение для управления адаптированным автомобилем. А сегодня при поддержке фонда Радмир получил современный кроссовер с ручным управлением", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На данный момент в эту программу заявились ещё трое астраханцев. Каждый из них пройдет переподготовку на базе ДОСААФ, а после также будет обеспечен адаптированным автомобилем.

Больше двух лет фонд «Защитники Отечества» помогает демобилизованным бойцам, родным погибших и пропавших без вести. Кураторы всегда стараются быть на связи со своими подопечными и оперативно решать все возникающие вопросы.

"Наша Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов – участников СВО и их семей плотно работает с Фондом в этом направлении. Уже готов ряд предложений, которые в ближайшее время будут представлены главе государства", - добавил Игорь Бабушкин.