Для школ уже готовится новая редакция учебников истории - Мединский

Для российских школ уже готовят новую, дополнительную редакцию единых учебников истории. В них будут внесены исправления. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

Он рад, что интерес к изучению истории растет. Только недавно вышла единая линейка учебников по истории для 5-11 классов, но уже готовится дополнительная редакция с исправлениями и улучшениями. Потому что авторы сами видят, что надо улучшать изложение материала, делать изучение истории более интересным и менее формализованным. Должно быть "меньше зубрежки и избыточной методологии". Последнее утверждение имеет сомнительный характер. Историк Евгений Спицын упрекал новый учебник как раз в непонятной методологии.

Будут ли школы закупать исправленные учебники вместо новых или же это будут "контрольные экземпляры" для сверки, осталось неясным. Мединский уверен, что нужно повышать уровень преподавания истории. Потому что после развала СССР сфера исторического образования сильно деградировала, в том числе в части зарплаты. Учитель истории не должен быть нищим.

"Задача власти заключается в том, чтобы добиваться в полной мере возвращения престижа и профессии историка, и особенно преподавателя истории - и вузовского, и школьного. Причем престижа в самом широком смысле этого слова - от материального вознаграждения до оценки общества", - сказал помощник президента.

Впрочем, зарплата учителей истории в школах, как и по другим предметам, в большинстве регионов до сих пор нищенская на ставку. Поэтому учителя работают на полторы-две ставки.

Спицын считает, что, несмотря на претензии к учебнику, Мединский сделал выдающееся дело - продавил исключение обществознания в 6-8 классах и добавил час на историю.