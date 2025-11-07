В суд Сургута поступил 21 том уголовного дела экс-первого вице-губернатора Шипилова

В Сургутский городской суд поступило уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова.

Объём уголовного дела в момент поступления материалов в суд составляет 21 том. Решается вопрос о назначении даты рассмотрения дела, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Как сообщало Накануне.RU, Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании".

Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. В деле также появился эпизод с превышением полномочий - он добавился после серии очных ставок, проведенных в рамках расследования. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.