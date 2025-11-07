20-летнюю детоубийцу из Камышлова приговорили к 9 годам колонии

20-летнюю мать из Камышловского района (Свердловская область) приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство своей двухмесячной дочери. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного СКР.

Напомним, трагедия произошла днем 25 июня. Обвиняемая у себя дома из-за беспокойного поведения, плача и крика дочери, родившейся в мае 2025 года, решила убить ребенка. Как показало расследование, она перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос, и та скончалась от механической асфиксии. После убийства молодая мать скрылась с места жительства, однако в тот же день была задержана. Суд поместил ее в СИЗО.

"Мать погибшего ребенка после случившегося ЧП покинула пределы муниципалитета. Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Она была доставлена в дежурную часть полиции и впоследствии передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться с места ЧП, женщина направила супругу SMS-сообщение, в котором попрощалась с мужем. Мужчина находился в состоянии шока от случившегося и недоумевал, как такое могло произойти", - рассказывал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Как ранее отмечали в СК, по делу был проведен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, биологическая и психолого-психиатрическая. Последняя показала, что девушка вменяема, могла и может осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому в принудительных мерах медицинского характера свердловчанка не нуждается.

По решению суда, девушка признана виновной п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней) и приговорена к 9 годам исправительной колонии общего режима.