В Омском районе продолжаются работы по благоустройству

Так, в Новоомском продолжается обустройство водосточных канав на станции Фадино. Аналогичные работы были завершены на улице Вокзальной. В совокупности все предпринятые мероприятия по совершенствованию дренажной системы населенного пункта должны значительно улучшить работу системы водоотведения.

Также в поселении идет замена вышедших из строя осветительных приборов. На предыдущей неделе здесь специалисты произвели замену перегоревших уличных ламп на улицах 50 лет Октября, Титова, Набережной, Иртышской, а также на территории стадиона. Уже на этой неделе электрики побывали на улице Штумпфа и приступили к работам на станции Фадино.

В Калачево в воскресенье, 2 ноября, проводили работы по отсыпке дороги на улице Школьной, которые осуществляют в рамках реализации совместной с жителями населенного пункта инициативы. Была завезена асфальтная крошка и в помощь гражданам администрация поселения предоставляла необходимую технику по выравниванию материала.

В Богословской администрации рассказали о проведении работ по грейдированию, которое осуществляли в целях выравнивания дороги в деревне Зеленая Роща, по улице Центральная. Важно отметить, что эту задачу успели выполнить до выпадения снега. Таким образом, в зимний период грунтовое дорожное полотно будет содержаться по нормативам.

В Дружинском сельском поселении в селе Красная Горка ремонтировали автобусную остановку. Провели монтаж козырька, укрепление каркаса, освежили внешний вид строения. Также в поселении обновлены территории детских площадок – как в Красной Горке, так и в Мельничном. Проведена подсыпка песком вокруг малых игровых форм. В Мельничном продолжили работы по замене и монтажу ламп уличного освещения. На улице Производственной добавили недостающие лампочки, выполнили монтаж на новых опорах.

В Лузинской администрации рассказали о завершении работ по уборке и вывозу мусора с кладбища в деревне Приветной. Эта задача выполнена на 100%. Кроме того, администрация призывает жителей складировать мусор в отведенных местах, трех установленных ладьях для сбора отходов.

В самом Лузино завершились работы по благоустройству территории после проведения ремонтных работ на канализационно-насосной станции с укладкой геотекстиля и геосетки. Проведена отсыпка песком и щебнем с их утрамбовкой, осуществлено асфальтирование. Восстановленная дорога на 60 лет октября отвечает всем требованиям.

Напомним, по перечисленным вопросам граждане обращались в администрацию через систему «Платформа обратной связи». Ответы заявителям были предоставлены в срок.