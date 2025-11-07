Комитет ГД одобрил ко II чтению проект об ответственности за склонение детей к диверсии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Документ доступен в думской электронной базе.

Комитет предлагает рассмотреть законопроект на заседании 11 ноября.

В конце октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. Одна из ключевых поправок – снижение возраста наступления ответственности с 16 до 14 лет, причем не только за сами диверсии, но и, например, за прохождение обучения. Также для несовершеннолетних будут отменены срок давности по таким статьям и возможность замены колонии на учебное учреждение закрытого типа.