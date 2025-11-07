Планируется запустить поезда из ДНР в Ростов

Прямое железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется установить с помощью Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, которая представит свой подвижной состав. Об этом заявил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Он сообщил, что недавно по этому вопросу было совещание в Ростове-на-Дону. Беспересадочное сообщение планируют организовать на поездах дочерней компании РЖД. Сейчас идет проработка деталей.

Прямого железнодорожного сообщения с ДНР нет с 2014 года. Власти ДНР много лет говорят о том, что технически для этого все готово. Так, этим летом глава ДНР Денис Пушилин сказал, что скоро жители Донбасса смогут поехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города России поездом. Вся необходимая инфраструктура для возобновления железнодорожных пассажирских перевозок готова. Сейчас электрички ходят из Донецка только до границы с Ростовской областью. Фактически в Ростов можно добраться только автобусом, который идет четыре-пять часов с учетом пересечения границы.

В январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение построить новую железную дорогу в Крым вдоль Азовского моря.