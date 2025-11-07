В Челябинской области сформированы еще 16 комиссий для выборов глав округов

В Челябинской области сформированы еще 16 избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов глав округов. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Алексей Текслер.

Им были предложены свои представители в комиссии, формируемые для проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности глав: Аргаяшского, Еманжелинского, Чебаркульского, Кизильского, Увельского, Ашинского, Брединского, Октябрьского, Катав-Ивановского, Троицкого, Сосновского, Верхнеуральского, Кусинского, Агаповского и Чесменского муниципальных округов, а также Кыштымского городского округа.

Ранее были определены ответственные за выборы руководителей Каслинского, Кунашакского, Карталинского, Нагайбакского, Красноармейского и Еткульского муниципальных округов, Усть-Катавского, Локомотивного и Южноуральского городских округов.

Напомним, выборы глав в 2025 году связаны с формированием органов власти муниципальных округов после преобразования районов в округа. Первые шаги в реализации муниципальной реформы были сделаны еще несколько лет назад. Пилотной территорией стал Коркинский округ, по тому же пути в 2024 году пошли Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные округа. В начале этого года преобразования коснулись всех остальных районов. В Южноуральске, Усть-Катаве и Кыштыме выборы мэров не связаны с реформой местного самоуправления.