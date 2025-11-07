07 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга остановить снос киосков

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Алексею Орлову остановить демонтаж киосков в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. По его словам, ему поступает много обращений от местных жителей и малого бизнеса, выступающих против таких радикальных мер, а потому снос будет приостановлен "до принятия адекватного решения".

Паслер отметил, что раньше для установки объектов нестационарной торговли не существовало четких правил, а потому они не соответствовали ни дизайн-коду города, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проблема повсеместная, а потому в 2022 году правительство РФ разрешило регионам продлевать действующие договоры на размещение киосков на срок до 7 лет. Этого времени должно было хватить, чтобы навести порядок в отрасли. Однако в Свердловской области срок был сокращен до двух лет, из-за чего большая часть договоров уже потеряла свою силу.

"По 1 тыс. 118 договорам срок заканчивается в этом году. Администрация Екатеринбурга провела мониторинг: большинство мест размещения киосков не соответствует требованиям законодательства, а значит, они должны быть исключены из схемы размещения после окончания действия договоров. Очевидно, что вопрос требует выработки единого подхода к размещению таких объектов в современном городе, который не будет сдерживать развитие субъектов МСП", - отметил Паслер.

По его словам, одним из вариантов решения проблемы может стать внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты. Необходимо пересмотреть ограничения, которые не позволяют установить киоски на остановках или вовсе отменить требования об обязательном указании координат четырех характерных точек места размещения НТО.

Губернатор поручил Алексею Орлову создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители малого бизнеса и профильных специалистов мэрии. Они выработают совместное решение по вопросу нестационарной торговли. Паслер выразил надежду, что рабочая группа начнет функционировать в ближайшее время.

Теги: Екатеринбург, Денис Паслер, Алексей Орлов, киоск, снос, демонтаж


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

