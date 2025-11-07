В Челябинской области депутата вместе с подельниками осудили за кражу дизтоплива на 18 млн рублей

В Челябинской области вынесен приговор местным жителям, обвиняемым в краже продуктов нефтепереработки в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, с 1 марта 2023 года по 26 марта 2024 года четверо местных жителей, во главе с депутатом Собрания депутатов Сосновского района, с помощью незаконной врезки на магистральном нефтепродуктопроводе "Уфа-Петропавловск" тайно похитили более 365 тонн дизельного топлива на сумму свыше 18 млн рублей.

Преступление обнаружили сотрудники УФСБ Челябинской области, которые сопровождали дело на всех этапах расследования.

Суд приговорил всех обвиняемых к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, потерпевшая сторона получила возмещение ущерба – 16 млн рублей, включая уже возвращенную часть суммы.