Пермячка наказана за травму воспитанницы спортшколы

39-летняя пермячка осуждена за травму воспитанницы спортивной школы. Пострадавшая получила перелом.

Трагедия случилась в 2024 г. на занятии по воздушной акробатике в одной из школ Перми. Её воспитанница получила закрытый перелом лучевой кости со смещением, что врачами квалицировано как "вред здоровью средней тяжести". Впоследствии выяснилось, что физкультурно-спортивные услуги, оказываемые индивидуальным предпринимателем, не отвечали требованиям безопасности.

Приговор суда – штраф (сумма не названа), а также запрет два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с предоставлением физкультурно-спортивных услуг несовершеннолетним. Взыскана также компенсация морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Пермского края.