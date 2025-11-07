Суд национализировал основанный Ходорковским* частный лицей-интернат в Подмосковье

Мещанский районный суд Москвы национализировал частный лицей-интернат, основанный в 1995 году Михаилом Ходорковским*.

"Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Ходорковскому* М.Б., Лебедеву П.Л., МКО "Йенсен Корт Лтд" об обращении в доход Российской Федерации частного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат "Подмосковный" удовлетворен", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Лицей был создан в 1995 году в Одинцовском районе Московской области. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,25 млрд руб.

По данным Генпрокуратуры, учредителем лицея с 2004 года является компания "Йенсен корт Лтд". Надзорное ведомство утверждает, что фактическими владельцами заведения являются бывшие деловые партнеры Ходорковский* и Платон Лебедев.

Генпрокуратура утверждает, что финансирование лицея осуществляется из структур, близких к бизнесменам, в том числе из признанного в России нежелательной организацией "Фонда Ходорковского*". Ведомство считает, что обучение в лицее носит "политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям".

*внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ