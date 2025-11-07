Новый свердловский детский омбудсмен дала пресс-конференцию уклончивых ответов

Новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова дала первую пресс-конференцию. Она обозначила вектор своей работы, а также попыталась ответить на вопросы журналистов. При этом, Титова довольно уклончиво уходила от резонансных тем, а многие вопросы и вовсе оставляла без комментариев.

Одна из тем касалась будущего детей-мигрантов, не сдавших тест по русскому языку. Напомним, что еще в июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после повторного провала на тестировании, школы будут передавать информацию об этом в МВД, а уже после этого правоохранительные органы примут административные меры к родителям - "вплоть до выдворения" из страны. На вопрос о том, есть ли у нового омбудсмена какой-то план, Титова ответила, что "проблема поставлена на контроль и в настоящее время нарабатываются меры и шаги на федеральном уровне".

"Мы следим за повесткой", - отметила она.

Титовой также напомнили о том, что ее предшественник Игорь Мороков активно занимался эвакуацией детей из Сирии. На вопрос о том, продолжит ли она эту работу, омбудсмен сообщила, что за почти месяц работы в новой должности так и не встретилась с бывшим уполномоченным, чтобы обсудить эту тему. При этом добавила, что поддержит инициативу. Вопрос о том, скольким детям еще осталось помочь, был проигнорирован.

Также Титовой рассказали о слухах, что в Свердловской области детей 16-17 лет фиктивно отправляют в интернаты, чтобы обеспечить их квартирами от государства. На вопрос о том, какие меры стоит предпринять в случае, если это окажется правдой, она коротко ответила, что "не работает со слухами".

"Каждая ситуация требует погружения и рассмотрения. Я работаю не со слухами, а с фактами. Тем более вы знаете, что мое высшее образование юридическое, поэтому мы в принципе, юристы, пока не увидим фактическую составляющую, дело не квалифицируем и не комментируем ситуацию. В данном случае могу сказать что слухи - это не основание даже для размышления", - заявила Титова.

Сложность вызвал вопрос и о продаже вейпов школьникам. Накануне президент Владимир Путин неофициально одобрил полный запрет на их продажу по всей России, однако Титовой, по ее же словам, необходимо сначала ознакомиться с постановлением, прежде чем высказывать свое мнение.

Обойти стороной Титова решила и тему спецшколы №124 в Екатеринбурге, где насиловали воспитанников. По ее словам, эта "ситуация уже прожита и отработана", а потому ее мнение здесь "неуместно". На вопрос о том, что делать, если подобные случаи повторятся и как их предотвращать, омбудсмен завуалированно ответила, что придерживается "системности и последовательности".

"На самом деле дают результаты системные подходы и системные шаги. Есть проблема, необходимо выстраивать эту систему. Мнение одного человека совершенно поверхностное может выбить ситуацию с контекста. Я за системность и последовательность", - сказала Титова.

Закономерный вопрос о том, почему директриса спецшколы Наталья Поддубная, посоветовавшая изнасилованному ребенку в таких случаях "откусывать ч***", вместо колонии, штрафов или обязанности выплатить компенсацию, получила только новую должность учителя географии в "золотой" школе №106 Екатеринбурга, остался без ответа.

Не решилась Татьяна Титова комментировать и приговор учителю физики Сергею Перминову, который на агрессию ученика, скрутил ему руку и повел к директору. По словам омбудсмена, образ неадекватных школьников рисуют именно СМИ, поднимая резонансные темы. Дети же проявляют агрессию от неблагополучной жизни и именно им в первую очередь нужно оказывать помощь.

Отметим, что с ее словами поспорила бы не только общественность, но и ряд известных личностей. За Сергея Перминова вступилась уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, уголовное наказание - это, определенно, перебор и ситуацию можно было разрешить диалогом. А известный режиссер и телеведущий Никита Михалков и вовсе назвал наказание педагога за попытку защитить свое достоинство "диверсией".

Позднее в Свердловской области даже создали комиссию по защите чести и достоинства педагогов, общественники собрали деньги на выплату компенсации, а в Храме-на-Крови предложили педагогу помочь в организации технического кружка для детей.

Для незнакомых с повесткой читателей стоит упомянуть и другие инциденты со школьниками, которые снимают избиение и рэкет в отношении своих сверстников и обычных граждан, стреляют в водителя трамвая, устраивают дебош в общественном транспорте, а после с гордостью выкладывают это в сеть.

Татьяне Титовой было задано порядка 10 вопросов, с которыми она "справилась" за 20 минут. В это время также входило ее сольное выступление о рабочих планах. Стоит отметить, что в неготовности комментировать ту или иную тему и попытке изъясняться общими фразами Титову ранее упрекнула и председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина