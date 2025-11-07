Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

Азербайджанская армия будет переведена на стандарты НАТО, заявил президент республики Ильхам Алиев, принимая делегацию альянса.

Он подчеркнул, что недавно Азербайджан достиг главной цели с момента обретения независимости - вернул себе исторические земли. А модернизация армии будет продолжена в тесном сотрудничестве с членом НАТО Турцией.

Баку присоединился в начале 1990-х к Совету североатлантического сотрудничества, который позднее стал Советом евроатлантического партнерства. Также у Баку и НАТО есть План действий индивидуального партнерства. О цели вступления в НАТО пока не говорится. Однако в начале августа армия Азербайджана приняла участие в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025. Учения проходили на территории Грузии и Турции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что никакой новости в переходе Азербайджана на стандарты НАТО нет, это решение фактически было принято давно. А с Турцией у Азербайджана военно-политический союз.

