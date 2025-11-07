В Челябинской области хулиганы порвали паспорт гражданина РФ

На Южном Урале сотрудники правоохранительных органов установили и задержали молодых людей, которые сняли на видео, как демонстративно разрывают паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, видео с этим инцидентом было распространено по социальным сетям. На кадрах видно, как компания молодых людей уничтожает документ. Сотрудники полиции быстро нашли место съемки и установили личности участников.

По данным ведомства, задержанными оказались двое жителей Челябинска в возрасте 20 и 21 года. Оба рассказали, что находились в состоянии алкогольного опьянения, а разорванный паспорт был недействительным.

Тем не менее, против них возбуждено уголовное дело за надругательство над Государственным гербом Российской Федерации. На время расследования молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент следствие завешено, материалы с обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.