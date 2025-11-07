Татьяна Титова объяснила рост детской преступности большим количеством подростков

Растущий показатель преступности среди несовершеннолетних обусловлен большим количеством подростков. Такого мнения придерживается новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова.

По ее словам, в настоящее время к сложному возрасту подошли дети, которые появились на свет при всплеске рождаемости. Детей стало больше - от того и сообщения о преступлениях с их участием участились в информационном поле.

Бороться с этим Титова предложила через секции, кружки и образовательные центры, где несовершеннолетние могли бы занять себя, вместо блужданий по улицам.

"Важно протянуть детям руку и указать на эти возможности, чтобы они все-таки смогли найти свой путь. Ребенку нужно помогать, ему нужно советовать и к нему нужно относиться с добром", - заявила Титова.

Она также попросила всех взрослых вспомнить, что когда-то они сами были детьми и за некоторые вещи им наверняка все еще стыдно. Потому необходимо быть более терпимыми и вместо обвинений, проявить больше понимания.

"Хочу обратить внимание на ребенка как на человека, который только начинает жить. Каждый из нас был ребенком. Я обращаюсь сейчас к взрослым. Если на минуточку забыть, что мы взрослые, вспомнить какими мы были детьми, наверняка у каждого найдется какое-то воспоминание, которое вызывает смущение или стыд, но в этом случае вспомните, кто вам помог в этой ситуации? Когда вы не могли выбрать свой жизненный путь, как вы его выбрали? Ребенку нужна помощь, поддержка взрослого и ребенку необходимы модели взаимодействия с обществом достаточно позитивные, поэтому я бы хотела попросить нас всех, взрослых, быть открытыми к детям и помогать им", - добавила омбудсмен.