В Тюмени началось строительство третьей нитки водовода в сторону Велижанской водоочистной станции

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о начале нового этапа развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, который по масштабу можно сравнить с глобальной стройкой сетей в 1970-х годах.

Заключен контракт с компанией "Тюмень Водоканал". Речь в нём идёт о строительстве участка третьей нитки магистрального водовода от областной столицы в сторону Велижанской водоочистной станции. По этому контракту подрядчик построит 11 км сети. Ещё два участка магистрали включены в концессионное соглашение.

Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины тюменцев. Два водовода от него в город были проложены более 50 лет назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов к воде и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей.

На масштабное строительство региону выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 млрд руб. Это новый инструмент национального проекта "Инфраструктура для жизни". Средства пойдут в том числе и на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Реализация этих проектов улучшит водоснабжение населения Тюмени и экологию наших водных объектов, написал Моор в своём telegram-канале.