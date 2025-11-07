Между Россией и Китаем снизился товарооборот

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре 2025 года снизился на 9,5% в долларовом выражении и составил $183,244 млрд, это данные китайской таможни, на которые ссылается торговое представительство РФ в КНР.

Экспорт из России в Китай уменьшился на 6,7%, при этом импорт из КНР сократился на 12,6%.

При этом объем внешней торговли Китая вырос на 2,7%, экспорт из этой страны вырос на 5,3%.

Логично снижается объем товарооборота Китая с США – между странами продолжается торговая война. Снижение составило 16,6%. Но даже при этом товарооборот между Китаем и США в два с половиной раза больше, чем между Китаем и Россией - $470,858 млрд. Россия и Китай, в отличие от США и Китая, не вводили в отношении друг друга ограничительные ввозные пошлины, но при этом США давят на Пекин вторичными санкциями за торговлю с Москвой, в частности крайне затруднено проведение трансграничных банковских операций.