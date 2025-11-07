07 Ноября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске пункт Wildberries завален шинами

В Челябинске пункт выдачи заказов Wildberries на улице Тарасова, 38 уже месяц завален автомобильными покрышками. Клиенты не могут зайти в помещение, а сотрудники вынуждены весь день вдыхать запах резины, сообщил владелец ПВЗ.
По словам владельца точки Дмитрия, поставщик шин использует помещение площадью 45 кв. м как склад. Из них 20 "квадратов" занимает клиентская зона, полностью заставленная шинами – более 200 штук.

Предприниматель рассказал, что сотрудники не могут нормально работать, а клиенты – даже войти в зал, поскольку все завалено шинами. По его словам, проблема началась после того, как маркетплейс разрешил поставщикам забирать возвратные товары не со склада, а прямо из ПВЗ.

Дмитрий неоднократно обращался в службу поддержки Wildberries, но, по его словам, получал только формальные ответы.

В пресс-службе компании пояснили, что покрышки – это возвратные товары, которые приходят на те пункты, что сам поставщик указал в личном кабинете. Там уточнили, что продавец уже забрал продукцию, а специалисты Wildberries работают над решением, чтобы подобные крупные возвраты в будущем направлялись не в пункты выдачи, а на специальные площадки.

Также в компании отметили, что некоторые категории товаров нельзя возвращать через ПВЗ, однако шины пока не входят в этот список.

Теги: Wildberries, Челябинск, завален шинами


