Спикер парламента Забайкалья Юрий Кон: Новые праздники – это инвестиция в будущее

В День народного единства Президент России Владимир Путин учредил два новых праздника. День коренных малочисленных народов РФ будут отмечать 30 апреля и День языков народов РФ — 8 сентября.

Это решение вызвало позитивные отклики в российском обществе.

Так, по мнению председателя Законодательного Собрания Забайкалья Юрия Кона, учрежденные праздники принесут пользу не только самим малочисленным народам, но и регионам, обществу и экономике.

"Новые праздники — это мощный инструмент для сохранения уникального культурного наследия коренных народов. Для эвенков, проживающих в Каларском и Тунгиро-Олёкминском районах Забайкальского края, это значит больше внимания к их языку, традициям и ремеслам. Например, День языков народов РФ 8 сентября позволит внедрить программы по изучению эвенкийского языка в школах, это предотвратит его исчезновение и поможет молодому поколению сохранить связь с предками. День коренных малочисленных народов 30 апреля может стать поводом для фестивалей, где можно будет показать традиционные танцы, песни и рукоделие, привлекая молодежь к культурному наследию", - считает спикер парламента Забайкалья.

Также Юрий Кон отмечает, что праздники послужат толчком для развития туризма в регионах.

"У нас на Севере Забайкалья эвенкийские стойбища, охота и рыбалка могут стать туристическими маршрутами, привлекая гостей из других частей России и мира. Это создаст новые рабочие места — понадобятся гиды, ремесленники, организаторы мероприятий. Будет более мощный запрос на улучшение инфраструктуры: дороги, гостиницы, музеи. Инвестиции в такие проекты помогут развитию отдаленных территорий, где КМНС часто сталкиваются с проблемами доступа к образованию и здравоохранению", - аргументировал Юрий Кон.

Также глава краевого парламента считает, что новые праздники укрепят в обществе толерантность и межэтническое взаимодействие. Они станут частью школьных программ, в рамках которых дети больше узнают о культурах разных народов, а это поможет преодолеть предрассудки и укрепить дружбу между разными гражданами страны. В условиях геополитических вызовов это особенно важно — такие дни напоминают о единстве российского народа, основанном на уважении к разнообразию.

Наконец, для экономики страны праздники откроют новые возможности. Развитие этнотуризма может принести дополнительные доходы, а поддержка ремесел повлечет увеличение экспорта уникальных изделий.

В Забайкальском крае такая поддержка может включать гранты на проведение фестивалей и мастер-классов, в том числе и в проектах Президентского Фонда культурных инициатив, что уже активно практикуется.

"Эти инициативы не только сохранят традиции, но и сделают их частью современного развития, помогая КМНС адаптироваться к вызовам XXI века. Это своего рода инвестиция в будущее, где культура становится мостом между прошлым и настоящим, а наши северные территории могут стать примером успешной интеграции традиций в региональную политику и экономику", - подытожил Юрий Кон.