Спикер парламента Забайкалья Юрий Кон: Новые праздники – это инвестиция в будущее

07 Ноября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Спикер парламента Забайкалья Юрий Кон: Новые праздники – это инвестиция в будущее

В День народного единства Президент России Владимир Путин учредил два новых праздника. День коренных малочисленных народов РФ будут отмечать 30 апреля и День языков народов РФ — 8 сентября.

Это решение вызвало позитивные отклики в российском обществе.

Так, по мнению председателя Законодательного Собрания Забайкалья Юрия Кона, учрежденные праздники принесут пользу не только самим малочисленным народам, но и регионам, обществу и экономике.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

"Новые праздники — это мощный инструмент для сохранения уникального культурного наследия коренных народов. Для эвенков, проживающих в Каларском и Тунгиро-Олёкминском районах Забайкальского края, это значит больше внимания к их языку, традициям и ремеслам. Например, День языков народов РФ 8 сентября позволит внедрить программы по изучению эвенкийского языка в школах, это предотвратит его исчезновение и поможет молодому поколению сохранить связь с предками. День коренных малочисленных народов 30 апреля может стать поводом для фестивалей, где можно будет показать традиционные танцы, песни и рукоделие, привлекая молодежь к культурному наследию", - считает спикер парламента Забайкалья.

Также Юрий Кон отмечает, что праздники послужат толчком для развития туризма в регионах.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

"У нас на Севере Забайкалья эвенкийские стойбища, охота и рыбалка могут стать туристическими маршрутами, привлекая гостей из других частей России и мира. Это создаст новые рабочие места — понадобятся гиды, ремесленники, организаторы мероприятий. Будет более мощный запрос на улучшение инфраструктуры: дороги, гостиницы, музеи. Инвестиции в такие проекты помогут развитию отдаленных территорий, где КМНС часто сталкиваются с проблемами доступа к образованию и здравоохранению", - аргументировал Юрий Кон.

Также глава краевого парламента считает, что новые праздники укрепят в обществе толерантность и межэтническое взаимодействие. Они станут частью школьных программ, в рамках которых дети больше узнают о культурах разных народов, а это поможет преодолеть предрассудки и укрепить дружбу между разными гражданами страны. В условиях геополитических вызовов это особенно важно — такие дни напоминают о единстве российского народа, основанном на уважении к разнообразию.

Наконец, для экономики страны праздники откроют новые возможности. Развитие этнотуризма может принести дополнительные доходы, а поддержка ремесел повлечет увеличение экспорта уникальных изделий.

В Забайкальском крае такая поддержка может включать гранты на проведение фестивалей и мастер-классов, в том числе и в проектах Президентского Фонда культурных инициатив, что уже активно практикуется.

"Эти инициативы не только сохранят традиции, но и сделают их частью современного развития, помогая КМНС адаптироваться к вызовам XXI века. Это своего рода инвестиция в будущее, где культура становится мостом между прошлым и настоящим, а наши северные территории могут стать примером успешной интеграции традиций в региональную политику и экономику", - подытожил Юрий Кон.

Теги: юрий кон, новые праздники, указ президента, дружба народов, этнотуризм


