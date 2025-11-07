Титова: В Свердловской области будет создан детский общественный совет

В Свердловской области создадут детский общественный совет, который будет направлен на реализацию и отстаивание прав несовершеннолетних. Об этом заявила новый детский омбудсмен региона Татьяна Титова.

"До конца текущего года мы планируем создать региональный детский общественный совет, потому что нам необходима обратная связь от детей. Мы создадим такой механизм, который будет обеспечивать эту связь. В статье 12 конвенции о правах ребенка, которая была принята 20 ноября в 1989 году закреплено, что каждый ребенок имеет право на уважение его взглядов в любом возрасте. Вместе с этим должны быть созданы механизмы, через которые это право можно реализовать. Поэтому до конца года мы продумываем концепцию общественного детского совета. Это не исключительно моя инициатива или аппарата, это канва деятельности всех уполномоченных, создан федеральный детский общественный совет, и в регионах такие тоже созданы, пора и у нас создать", - заявила Титова.

Новый омбудсмен добавила, что сейчас ее основная задача - это взвешенно проанализировать все инициативы, которые касаются прав детей, и поступательно в них влиться. В топе задач находятся вопросы о росте детской преступности, сокращение социального сиротства, а также детское трудоустройство, которое позволило бы привлечь детей "с улиц" к более продуктивному времяпрепровождению.