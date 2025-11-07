07 Ноября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Польша запускает массовую военную подготовку граждан

Польша в пилотном режиме запускает программу военной подготовки всех желающих. Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он сказал, что это самый большой такой проект во всей польской истории. А сама Польша живет "в самые опасные времена со Второй мировой войны". Власти планируют обучить около 400 тысяч человек в течение следующего года.

Страна отказалась от всеобщей воинской повинности в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу. Однако в марте премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание программы подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям, чтобы "каждый взрослый мужчина был готов к войне". При этом Польша решила не присоединяться к PURL - программе закупок американского оружия странами НАТО для передачи его Украине.

Военные расходы Польши за последние четыре года выросли в три раза, достигнув 4,7% ВВП. В то же время, несмотря на накачку в СМИ "российской угрозы", по данным сентябрьского опроса IRBIS, почти 50% поляков не пошла бы добровольцами на войну, среди молодежи - почти 70%. Туск с сожалением признал, что в этом отношении поляки уступают русским, которые "готовы к борьбе, готовы чем-то пожертвовать".

Армия Польша составляет 200 тысяч человек, но польские военные считают, что боеспособных сил у Польши от силы 30 тысяч человек, писала Gazeta Wyborcza. Пр сути большинство военных - это чиновники в армейских погонах. Полякам остро не хватает опыта участия в боевых действиях.

Также на Украине с этого года во всех вузах введена базовая общевойсковая подготовка с обязательной практической частью для мужчин во время каникул. Ее прохождение станет обязательным условием для поступления на госслужбу, включая полицию, прокуратуру и все органы власти. Все госслужащие должны быть привержены идее борьбы против России, считают в Киеве.

