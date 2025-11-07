В Калуге прошёл масштабный форум «Медфронт: теория, практика, действие»

Участие в фестивале принял депутат Думы города Калуги Дмитрий Галкин. Ветераны СВО, сотрудники АНО «Содружество патриотов Отечества «ЗОВ», волонтеры провели мастер-классы по оказанию первой неотложной помощи в экстремальных ситуациях, в том числе, в боевых условиях, рассказали о современном вооружении бойцов российской армии и показали его образцы.

В рамках форума прошла презентация проекта «Защитники мира», работала фотовыставка о деятельности инструкторов по тактической медицине, была представлена экспозиция «Сквозь время: историческая память в полотнах Павла Рыженко».

Все желающие смогли попробовать свои силы в плетении маскировочных сетей, а также написать письмо поддержки бойцам, которые в данный момент выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Волонтёры фонда «#МЫ ВМЕСТЕ» в ближайшее время доставят эти письма адресатам.





Как пояснила руководитель АНО СПО «ЗОВ» – организатор форума Светлана Киреева, основная цель мероприятия – сделать более тесным взаимодействие тактических медиков, военнослужащих и гражданского населения для обучения основам оказания первой медпомощи в любых экстремальных ситуациях. Сегодня это очень важно и необходимо. Закончился форум показом фильма «Штурмовики» о разведывательно-штурмовом подразделении «Волки».