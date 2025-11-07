"Агрессия всегда имеет свои причины": Новый детский омбудсмен Титова вступилась за школьников, кидающихся на учителей

Новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова вступилась за детей, проявляющих агрессию по отношению к учителям. По ее словам, на ситуацию необходимо смотреть глубже и при этом понимать, что у агрессии ребенка всегда есть причина. Чаще всего - это неблагополучная обстановка, в которой он растет или находится во время учебы.

"Агрессия со стороны ребенка всегда имеет свою причину. В каждом случае требуется рассмотреть почему. Чаще всего это касается личного неблагополучия ребенка, поэтому, прежде всего, это знак для того, чтобы на ребенка обратили внимание. А если рассматривать вопросы о том, что делать с ребенком, в том числе в правовом поле, есть правила внутреннего распорядка каждой конкретной школы. С ними нужно говорить о том, что такое ответственность. Для того чтобы дети жили в правовом поле, необходимо формировать правовое сознание человека в любом возрасте", - заявила Титова.

На вопрос о том, считает ли она справедливым наказание для учителя физики из Екатеринбурга Сергея Перминова, который не выдержал агрессивный напор школьника, Титова отвечать не стала. Но отметила, что как у взрослого, так и у несовершеннолетнего есть свое правовое поле, в рамках которого он должен действовать и наказываться. Если для детей это внутренние правила школы, то для взрослого - это кодекс РФ, и об этом не стоит забывать ни одной из сторон. В идеале, отношения между педагогами и несовершеннолетними должны выстраиваться на взаимном уважении друг к другу.

Отметим, ранее детский омбудсмен заявляла, что ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять физическое насилие в отношении детей. Однако, как в случае открытой физической агрессии защищаться педагогам, остается неясным.

Напомним, 13 марта в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, состоявшийся в сентябре суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Екатеринбургские общественники собрали для бывшего преподавателя деньги для выплаты компенсации.

За Сергея Перминова также вступилась и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, уголовное наказание — это, определенно, перебор и ситуацию можно было разрешить диалогом. А известный режиссер и телеведущий Никита Михалков и вовсе назвал наказание педагога за попытку защитить свое достоинство "диверсией".

Позднее в Свердловской области создали комиссию по защите чести и достоинства педагогов. Аналогичный Совет недавно стал работать при Минпросвещения России.