Российские власти не пускают турецкий паром Seabridge в порт Сочи

Турецкий паром Seabridge, пришедший в Сочи из Трабзона, пока так и не смог высадить пассажиров в российском порту. Власти не выдают иностранному судну разрешение на заход в порт, да и вообще закрыли его для проведения неких учений, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На борту находится 20 пассажиров (при вместительности в 450): 18 граждан РФ и два турка. РИА Новости сообщает, что судно до сих пор (уже более 12 часов) ожидает разрешения на заход в порт.

В этом году президент России Владимир Путин подписал указ, по которому теперь иностранные суда для захода в российские порты должны получать разрешения ФСБ.

Ранее Seabridge совершил технический рейс, во время которого ФСБ так и не выдала разрешение на заход в Сочи, паром ни с чем ушел обратно в Турцию.

Паромное сообщение планировалось восстановить спустя 14 лет. Компания-оператор парома заявляла, что интерес к путешествиям между Сочи и Трабзоном есть как со стороны российских, так и со стороны турецких туристов.

При этом власти Краснодарского края выступали против возобновления паромного сообщения по соображениям безопасности на фоне СВО.