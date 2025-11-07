Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с лидерами пяти стран Центральной Азии в Белом доме.

"Теперь мы стремимся решить еще один конфликт — России с Украиной. <…> Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", — цитируют Трампа "Известия".

На фоне этого заявления премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Россия и США должны решить "один-два" вопроса, после чего в Будапеште может быть организована встреча президентов.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжаются, при этом четкой договоренности о конкретных датах саммита не было.