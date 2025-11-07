07 Ноября 2025
Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

GTA VI презентуют осенью 2026-го

Релиз Grand Theft Auto VI вновь перенесли. На этот раз – на 19 ноября 2026 г.

Разработчик игры, компания Rockstar Games, просит прощения за то, что вновь пришлось отодвинуть презентацию игры. Там ожидают, что "эти дополнительные месяцы позволят довести игру до того уровня совершенства, которого ждут и заслуживают игроки". Разработчик невероятно рад, что игроки смогут вернуться в современный Вайс-Сити.

РБК уточняет, что это не первый перенос релиза GTA VI. Так, ранее игру перенесли с осени 2025 года на май 2026-го. При этом информация о переносе выхода игры на ноябрь 2026-го появилась на фоне сведений об увольнении 30 с лишним сотрудников Rockstar Games за то, что они обсуждали разработку GTA VI в групповом чате, в котором присутствовали не только сотрудники компании.

Ранее руководитель продуктового маркетинга b2b Авито.Работы Николай Симбирцев выразил мнение, что привлечь нигде не работающую молодёжь на работу можно через информирование в видеоиграх.

"Мы стараемся их привлекать там, где они обитают. Любой опыт, даже в компьютерных играх, важен. У нас в 2024 году прошла рекламная кампания, где мы размещали рекламу внутри таких игр. Мы говорили, что после игры можно выйти на подработку", - сказал Николай Симбирцев, отвечая на вопрос Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который прошёл в апреле 2025 г. на ВДНХ в Москве.

Он напомнил, что охваты оффлайн стали меньше.

"Мы переходим в геймификацию. Мы выполняем задачи, достигаем целей. Представьте игру GTA Vice City. Есть билборд в игре, где что-то написано. Там может быть реклама Авито.Работы с предложением сделать первый шаг и разместить резюме", - сказал Николай Симбирцев.

Теги: Rockstar Games, GTA VI, релиз, презентация


