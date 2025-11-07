Вышедший по УДО экс-генерал Сугробов работает советником главы фармкомпании

Экс-руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов занимает пост советника советником главы фармкомпании "Иммуно-Гем", занимающейся выпуском препаратов из плазмы крови.

Бывший генерал занимает должность советника по взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Он работает с 2024 года, после того как вышел по УДО.

Сугробов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с июня 2011 по февраль 2014 года. В 2013 году он вошел в список 20 самых богатых силовиков страны. Личный доход составил 2,687 млн руб., его супруги — 23,074 млн руб.

В марте 2014 года Сугробова уволили из органов внутренних дел, а в мае того же года арестовали. По версии следствия, Сугробов и его бывший заместитель Борис Колесников создали преступное сообщество и вовлекли других сотрудников управления по борьбе с коррупцией. Колесников покончил с собой во время пребывания под арестом.

В апреле 2017 года Мосгорсуд признал Сугробова виновным и приговорил его к 22 годам колонии. В декабре того же года Верховный суд России сократил Сугробову срок до 12 лет колонии, сообщает РБК.