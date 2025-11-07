Минфин предложил ввести новый "технологический сбор"

В России могут ввести новый "технологический сбор".

Это может произойти с 1 сентября 2026 года. Инициатива принадлежит Минфину. Сбор предлагается ввести на импорт и производство отдельных видов товаров. Как ожидается, их перечень и размер сбора утвердит кабмин. Также ведомство предложило не взимать пошлину за внесение в систему "Честный знак" сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что промышленный сбор будет аналогом утильсбора в автопроме. Предполагалось, что средства, которые будут взимать с производителей и импортеров промышленной продукции, пойдут в специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности. На первом этапе сбор может затронуть продукцию в радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности.

Напомним, повышение утильсбора отложили на месяц.