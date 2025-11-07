В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в интернете

В России впервые заведено дело за поиск экстремистских материалов в интернете.

Как заявил юрист Сергей Барсуков, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области. 24 сентября он в автобусе читал статью о "Русском добровольческом корпусе" (признан в РФ террористической организацией) и батальоне "Азов" (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, после чего молодого человека вызвали на допрос. Он признал вину, однако юрист заявил, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. Барсуков указал, что в законодательстве имеется пробел, поэтому под риск попадает даже научный сотрудник, занимающийся подготовкой статьи о запрещенных организациях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента.