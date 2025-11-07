ЦБ: ВВП России в III квартале вырос на 0,4%

ВВП России в III квартале текущего года вырос на 0,4% год к году, что в четыре раза ниже, чем в июльском прогнозе (1,6%).

Таковы данные Центробанка. Для сравнения, во II квартале темпы роста экономики составляли 1,1%, в I квартале — 1,4%. Согласно прогнозу регулятора, в IV квартале показатель будет находиться в диапазоне от -0,5 до 0,5%, а по итогам года - 0,5–1,0%. В 2026 году экономика страны будет расти на 0,5–1,5%, в 2027 году — 1,5–2,5% в год.

ЦБ РФ указал, что в III квартале инфляция в годовом выражении выросла до 6,4% с сезонной корректировкой. Банк России также указывает на проинфляционные факторы, среди которых повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году, более высокая индексация коммунальных тарифов в ближайшие годы, изменение порядка расчета утильсбора для импортных автомобилей и ситуация на топливном рынке.

Напомним, в обновленном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН говорится, что в 2025 году ВВП вырастет всего на 0,7%. Но даже такая символическая цифра может оказаться недостижимой для 2026 года из-за высокой ключевой ставки, роста налогов и спада инвестиций.