Китайский город Далянь станет партнером форума "Города России" в Екатеринбурге

07 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Китайский город Далянь станет партнером форума "Города России" в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции рассказал о подготовке к проведению девятого Общероссийского форума стратегического развития "Города России". Так, стало известно, что партнером мероприятия впервые станет китайский Далянь.

""Города России" – это не просто деловое мероприятие, это площадка, где формируются конкретные решения для муниципального развития по всей стране. В этом году форум демонстрирует широкую географию участия: от Дальнего Востока до Северо-Запада. Это подтверждает, что он стал центральной площадкой межмуниципального взаимодействия в стране", – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что участие подтвердили уже более 180 глав городов из 39 субъектов России. Среди них – руководители Самары, Челябинска, Перми, Новосибирска, Краснодара, Тюмени и других крупных городов. Сегодня зарегистрированы более 2 тысяч участников, всего ожидается около 6 тысяч гостей.

Впервые партнером "Городов России" стал китайский Далянь. Соглашение о сотрудничестве с ним будет подписано на форуме. Кроме того, программа включит совместные секции и B2B-переговоры между предпринимателями двух городов.

Алексей Орлов на форуме "Города России" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Помимо 85 деловых мероприятий, на форуме запланирована выставка "Города России: технологии для городов". Она представит конкретные решения и технологии, которые успешно применяются и могут быть внедрены в других муниципалитетах. Свои стенды представят Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Томск, Ханты-Мансийск, Далянь и партнерские компании форума. 

По словам заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Татьяны Караваевой, важными мероприятиями форума станут "Открытый диалог с заместителем Министра экономического развития РФ Святославом Сорокиным", который состоится в 12:00 27 ноября, и панельная дискуссия "ГосPR в муниципалитетах: инструменты влияния и доверия", запланированная на 12:00 28 ноября.

Генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов рассказал, что Союз городов России выступит организатором 6 площадок, охватывающих многие вопросы: от нацпроектов и жилищно-коммунального хозяйства до СИМ. Одной из изюминок форума станет традиционный "Диалог с главами", на котором градоначальники поделятся интересными подходами и представят необычные решения по разным вопросам городского развития.

Академическим партнером "Городов России" станет Высшая школа государственного управления.

"Муниципальное сообщество включает порядка 4,5 миллиона человек. Это и муниципальные служащие, и депутаты, и сотрудники подведомственных учреждений. Наш образовательный трек будет полезен для всех", – подчеркнул заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов.

Напомним, форум "Города России" пройдет 27 и 28 ноября в Конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО". 

Теги: Города России, Алексей Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети