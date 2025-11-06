Китайский город Далянь станет партнером форума "Города России" в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции рассказал о подготовке к проведению девятого Общероссийского форума стратегического развития "Города России". Так, стало известно, что партнером мероприятия впервые станет китайский Далянь.

""Города России" – это не просто деловое мероприятие, это площадка, где формируются конкретные решения для муниципального развития по всей стране. В этом году форум демонстрирует широкую географию участия: от Дальнего Востока до Северо-Запада. Это подтверждает, что он стал центральной площадкой межмуниципального взаимодействия в стране", – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что участие подтвердили уже более 180 глав городов из 39 субъектов России. Среди них – руководители Самары, Челябинска, Перми, Новосибирска, Краснодара, Тюмени и других крупных городов. Сегодня зарегистрированы более 2 тысяч участников, всего ожидается около 6 тысяч гостей.

Впервые партнером "Городов России" стал китайский Далянь. Соглашение о сотрудничестве с ним будет подписано на форуме. Кроме того, программа включит совместные секции и B2B-переговоры между предпринимателями двух городов.

Помимо 85 деловых мероприятий, на форуме запланирована выставка "Города России: технологии для городов". Она представит конкретные решения и технологии, которые успешно применяются и могут быть внедрены в других муниципалитетах. Свои стенды представят Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Томск, Ханты-Мансийск, Далянь и партнерские компании форума.

По словам заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Татьяны Караваевой, важными мероприятиями форума станут "Открытый диалог с заместителем Министра экономического развития РФ Святославом Сорокиным", который состоится в 12:00 27 ноября, и панельная дискуссия "ГосPR в муниципалитетах: инструменты влияния и доверия", запланированная на 12:00 28 ноября.

Генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов рассказал, что Союз городов России выступит организатором 6 площадок, охватывающих многие вопросы: от нацпроектов и жилищно-коммунального хозяйства до СИМ. Одной из изюминок форума станет традиционный "Диалог с главами", на котором градоначальники поделятся интересными подходами и представят необычные решения по разным вопросам городского развития.

Академическим партнером "Городов России" станет Высшая школа государственного управления.

"Муниципальное сообщество включает порядка 4,5 миллиона человек. Это и муниципальные служащие, и депутаты, и сотрудники подведомственных учреждений. Наш образовательный трек будет полезен для всех", – подчеркнул заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов.

Напомним, форум "Города России" пройдет 27 и 28 ноября в Конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО".