Минобрнауки: российские вузы должны перейти на новую модель образования в 2027 году

Новую модель высшего образования в России должны ввести в 2027 году. Об этом в ходе Всероссийского совещания деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России заявил замглавы Министерства науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев.

"Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования", - отметил он.

По его словам, соответствующий законопроект уже готов, сейчас министерство готовит системные изменения, которые должны будут внести в закон об образовании. Пока ведется только закрытое обсуждение, но в скором времени законопроект вынесут на общее обсуждение.

Российские вузы со следующего года переходят на новую систему образования взамен Болонской. Теперь основными составляющими будут не бакалавриат и магистратура, а один образовательный цикл, но с тремя уровнями: базовый — от 4 до 6 лет, специально высшее образование — некогда "магистратура", — до 3 лет, которое бесплатно можно получить сразу после "базового", и третий уровень — аспирантура, для тех, кто избрал путь науки и преподавательскую деятельность.

Те же, кто учится уже по действующим программам, завершат их в соответствии с первоначальным планом. Выданные ранее дипломы бакалавров, магистров и специалистов сохранят свою законную силу как в России, так и за рубежом.