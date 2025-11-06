"Оказывают психологическое давление". Олега Чемезова переместили в СИЗО Челябинска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова перевезли из СИЗО Екатеринбурга под стражу в Челябинск. Как заявила его адвокат Мария Кирилова, решение перевезти его подальше от близких, защитников, еще и перед праздниками - в ночь с 3 на 4 ноября, было принято с целью оказать психологическое давление на ее подзащитного. Сейчас Чемезов находится в СИЗО №7 в соседнем регионе.

"Несмотря на близость городов этап длился более суток, в течение которых Чемезов О.Л,, имеющий из-за болезней существенные ограничения в питании, такие как необходимость частых приемов пищи, употребление в пищу строго определенных продуктов, имел возможность лишь пить теплую воду. Отсутствие питания у Чемезова вызывает приступ острого панкреатита, вызывающий тяжелые последствия, что негативно сказывается на состоянии его здоровья и может повлечь непоправимые последствия", - заявила Накануне.RU адвокат.

Она напомнила, что ее подзащитного поместили под стражу, несмотря на заболевания, включенные в перечень Правительством РФ как препятствующих содержанию в СИЗО. Теперь же, в отсутствии надлежащего медицинского контроля, своевременного обследования и медикаментозного лечения, Чемезов, по ее словам, рискует получить рецидив и обострение всех заболеваний, включая рак.

Кирилова подчеркнула, что следствие не проводит никаких следственных действий с бывшим чиновником, а только "проверяет его на прочность". Она также напомнила, что при задержании Чемезова следствие также лишало его питания в течение дня, из-за чего он был госпитализирован прямо из кабинета следователя.

"Кроме того, организация этапирования в праздничные дни – очередной прием следствия, направленный на оказание давления на Чемезова, так как ни семья, ни защита все праздничные дни не знали где он находится и только завтра появится возможность передать Чемезову в СИЗО № 7 необходимые продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. Лишь бы не было поздно!" - добавила Кирилова.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

В конце сентября Олег Чемезов был арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга до 15 ноября текущего года. Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева.