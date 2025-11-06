В деле о взятке замглавы администрации Ревды появились еще два фигуранта

Силовики впервые прокомментировали уголовное дело заместителя главы администрации Ревды Юлии Анциферовой. По данным Следственного комитета, ее проверяют на другие возможные эпизоды получения взяток.

Сегодня стало известно, что Анциферову обвиняют в получении взятки в виде денег в крупном размере. Суд заключил чиновницу под стражу до 4 января 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, кроме замглавы администрации Ревды в деле есть еще двое фигурантов. Одного из мужчин обвиняют в даче взятки, второго – в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, в 2024 году сотрудница мэрии получила от второго фигуранта при посредничестве третьего взятку в 150 тысяч рублей за совершение определенных действий в пользу взяткодателя.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка и регионального управления ФСБ.

"Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СКР, которые дали ситуации объективную правовую оценку в виде возбуждения уголовного дела. Сыщики осуществляют оперативное сопровождение расследования", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в Следственном комитете, сейчас решается вопрос об аресте имущества всех фигурантов в качестве обеспечительных мер. Также задержанная чиновница проверяется на возможную причастность к другим фактам получения взяток.