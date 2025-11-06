Генпрокуратура хочет национализировать лицей-интернат, созданный Ходорковским*

Генеральная прокуратура России хочет национализировать лицей-интернат "Подмосковный". Учебное заведение было создано экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Лицей был создан в 1995 году в Одинцовском районе Московской области. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,25 млрд руб.

По данным Генпрокуратуры, учредителем лицея с 2004 года является компания "Йенсен корт Лтд". Надзорное ведомство утверждает, что фактическими владельцами заведения являются бывшие деловые партнеры Ходорковский* и Платон Лебедев.

Генпрокуратура утверждает, что финансирование лицея осуществляется из структур, близких к бинесменам, в том числе из признанного в России нежелательной организацией "Фонда Ходорковского". Ведомство считает, что обучение в лицее носит "политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям".

*внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ