В уральском поселке незнакомцы выстрелили в 19-летнего парня

В свердловском поселке Исток 19-летнему парню выстрелили в грудь, когда он пытался разнять потасовку. Инцидент произошел накануне вечером, когда юноша шел домой вместе с матерью.

Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, парень заметил пьяную компанию, которая выясняла отношения. Он решил разнять мужчин, однако один из них достал травматический пистолет и выстрелил парню в грудь. К счастью, обошлось без серьезных травм - после осмотра медиков, юноша отказался от госпитализации.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу инцидент подтвердили, добавив, что конфликт произошел на почве употребления алкоголя. Более того, оба участника конфликта подали заявление в полицию. Стрелявшим оказался 47-летний местный житель, который сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники территориального ОВД проводят проверку.