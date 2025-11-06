Актер Йен Маккеллен вернется к роли Гэндальфа в новом фильме по "Властелину колец"

Британский актер Йен Маккеллен заявил, что собирается вернуться к культовой роли волшебника Гэндальфа, которого он сыграл в "Хоббите" и "Властелине колец". Маккеллен хочет сняться в этой роли, несмотря на свой почтенный возраст (86 лет) и недавнюю серьезную травму, которую он получил, играя в театральной постановке.

Ранее сообщалось, что в конце 2027 года может выйти полнометражный фильм "Властелин колец: Охота на Голлума", съемки должны пройти в 2026 году в Новой Зеландии – там же снимались и предыдущие фильмы.

В интервью изданию Mirror Маккеллен заявил, что не собирается "сбавлять обороты" несмотря на травму и приближающийся 90-летний юбилей.

В июне 2025 года актер вышел на сцену в лондонской постановке шекспировского "Генриха IV", упал, это привело к повреждению позвоночника и перелому запястья.

"В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова сыграть роль Гэндальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты", - сказал актер. Он добавил, что как бы усердно он не работал на съемках, это все равно не такая тяжелая работа, как в театре.

В сентябре Маккеллен не смог принять участие в пресс-туре черной комедии "Кристоферы", в которой он недавно снялся.