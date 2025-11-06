ФАС сочла одну из реклам "Альфа-банка" вводящей в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что одна из реклам "Альфа-банка" могла сформировать неверное представление об условиях пользования дебетовой картой, а также ввести потребителей в заблуждение.

Ролик содержал привлекательные сведения о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты "Альфа-банка" в любых банкоматах. Текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. При этом не сообщалось, что такие беспроцентные операции могли совершаться только через банкоматы организации и её банков-партнеров.

Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала "Альфа-банку" предписание об устранении нарушения. Организации грозит штраф, сообщает ФАС.