Жителя Серова осудили за абьюз уже после убийства сожительницы

Сергея Кутузова из Серова отправили в колонию за побои и угрозы убийством своей сожительнице уже после того, как один из таких инцидентов закончился смертью. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в отношении этой же сожительницы. В конце июня 2025 года имел место новый инцидент - Кутузов напился, избил сожительницу и угрожал ей убийством.

Приговор ему вынесли накануне, признав виновным по ч.1 ст.119, ч.2 ст.116.1 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Повторное нанесение побоев лицом, которое было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние или имеет судимость". Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

На этот момент его сожительница уже была убита. Обвиняемым также является Кутузов. По этому делу следствие все еще ведется.