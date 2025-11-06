Основательница Wildberries и её бывший муж договорились о разделе имущества

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила о том, что "поставлена точка в процессе раздела после развода".

"Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - написала Ким в своём telegram-канале.

У Ким и Бакальчука семеро детей. В 2024 г. создательница Wildberries начала бракоразводный процесс, в феврале 2025 г. суд расторг брак. Параллельно супруги делили имущество по инициативе Бакальчука, в итоге суд оставил состояние Ким и её основные активы за ней.