Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просит конфисковать Генпрокуратура

Бывшая супруга экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова продала машину Chevrolet, которую просит конфисковать Генпрокуратура.

"Автомобиль Chevrolet Suburban, 2015 года выпуска, был продан в 2024 году, но собственник не был зарегистрирован", - сказал ее представитель в суде.

Хотя автомобиль до сих пор числится за Захаровой, новый собственник пытается освободить его от обеспечительных мер, сообщает РИА Новости.

В августе сообщалось, что Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. В исковых требованиях речь идет об изъятии объектов недвижимости и активов Иванова, приобретенных на неподтвержденные доходы.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.