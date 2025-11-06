Только треть выпускников педвузов приходят в школу - доклад ВШЭ

Лишь около трети выпускников педвузов приходят в школу. Об этом говорится в аналитическом докладе ВШЭ "Учитель на перекрестках российского рынка труда 2025".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов постоянно говорит о том, что педагогические направления - одни из самых популярных среди абитуриентов, в педвузы огромный конкурс, поэтому нехватки педагогических кадров нет. При этом называются цифры количества заявлений, хотя каждый выпускник может подавать заявления сразу в пять вузов, и в каждый из них на пять специальностей. А вот цифры выпуска держатся в секрете, в том числе в части трудоустройства, особенно в школе. Таких данных практически не публикуется.

ВШЭ проанализировала долю трудоустроенных выпускников высшего образования в области образования и педагогических наук по годам выпуска с 2016 по 2024 гг. Оказалось, что за это время доля трудоустроенных в школе немного увеличилась, но в 2024 году была лишь около 36%. Это порядка 25-30 тыс. человек в год. Сколько учителей уходит за год, неизвестно, но потребность в учителях измеряется сотнями тысяч.

Отмечается, что молодые кадры не только приходят в школу, но и уходят из нее. Основной кадровый дефицит наблюдается среди учителей среднего возраста (35–59 лет). В то же время в выводах странным образом отрицается дефицит учителей, число которых будто бы соответствует задачам школы.

По данным министерства образования Калининградской области, в 2024 году только 22% выпускников педагогических направлений подготовки трудоустроились в школы по полученной специальности. А глава минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин признал, что после первого же года работы 77% молодых учителей уходят. По данным "Родной школы", через три года работы из школы уходят 80% молодых учителей. Кравцов это явление отрицает.