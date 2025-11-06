Глава администрации Рязани решил покинуть пост

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов решил покинуть пост. О мотивах принятого решения политик сообщил в своём telegram-канале.

"Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани".

Политик уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок.

"Обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям", - написал Артёмов.