В Госдуме заявили о недоступности для россиян первоначального взноса даже по льготной ипотеке

Ипотека, какой бы льготной она не была, недоступна для молодой семьи, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

"Первоначальный взнос недоступен. Нужно вернуться к строительству социального жилья. Пусть будет очередь, пусть его нельзя будет продать", - заявила Останина журналистам, комментируя ситуацию с жильем в российских регионах в разрезе демографической и социальной политики.

В сентябре "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику" писал, что жителям крупных российских городов в среднем придется отложить 14 своих зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос в 20% на однокомнатную квартиру в ипотеку. Это меньше, чем в прошлом году, когда ту же сумму россияне бы копили 15 месяцев. Также эксперты подсчитали, что в среднем в крупных городах такой первоначальный взнос составляет порядка 710 тыс. руб.

Срок накопления чуть сократился, потому что зарплаты в целом за год росли быстрее, чем цены на жилье (в процентном отношении). В столицах ситуация сложнее: здесь первоначальный взнос на "однушку" на вторичном рынке составляет 2,9 млн руб. (Москва) и 1,9 млн руб. (Петербург). И копить в среднем в обоих городах потребуется 20 месяцев. И в Москве этот срок даже вырос по сравнению с прошлым годом.