Разделение на "малоимущих" и "элитных" в школе может травмировать на всю жизнь - Останина

Разделение детей на "малоимущих" и "элитных" в школе может привести к травме, "которая останется на всю жизнь", считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала недавний случай в ростовской школе, где в столовой поставили таблички у столов детей из семей, имеющих права на льготы. При этом еда на этих столах довольно сильно отличалась.

По мнению Останиной, "все дети равны от рождения", и "никакого разделения на малоимущих и элитных в школе невозможно, травма останется на всю жизнь".

В министерстве образования Ростовской области объяснили появление на столах столовой школы №11 Азова табличек тем, что это было сделано для удобства и "единожды" сотрудником "организации питания", то есть не школьным сотрудником. В ведомстве уточнили, что управление образования Азова провело совещания со всеми организаторами питания по недопущению подобных ситуаций, а также по неукоснительному обеспечению качества питания.

О ситуации также высказался губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, установка таких табличек – очевидная и грубейшая дискриминация.

"Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Директору школы объявлен выговор. Дополнительно поручил разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем", – написал Слюсарь.